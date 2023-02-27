Подмосковье 27 февраля 2023, 17:34 Воспитательница из Шаховской получила квартиру по программе льготной ипотеки

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Воспитательница детского сада в деревне Муриково под Шаховской получила сертификат на покупку квартиры по губернаторской программе. Ксения Пискова уже переехала в новое жилье.

Ксения — воспитатель детского сада «Колокольчик». По совету заведующей она собрала портфолио и документы для участия в программе.

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«Вся моя работа, все достижения, мои педагогические методики, все это было рассмотрено комиссией в министерстве образования», — сказала она.

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Ксения переехала в Шаховскую из Ульяновской области в 1997 году и долгое время жила в съемной квартире. В деревне Муриково она работает с 2015 года и постоянно повышает свои профессиональные навыки.

Проект «Социальная ипотека» стартовал в 2017 году. Благодаря ему молодые специалисты могут получить собственное жилье. За год на эти цели выделили 20 сертификатов, на которые претендовали 60 человек. Согласно правилам программы, стаж у специалиста должен превышать пять лет, при этом не менее трех из них — в Подмосковье. У претендента не должно быть своего жилья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев представил Сергею Кириенко информационный центр Подмосковья. Он охватил все актуальные для жителей области направления жизни региона.

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