Воспитательница из Подмосковья стала лауреатом всероссийского конкурса | 360°

Подмосковье 26 сентября 2022, 16:34 Поделиться Telegram

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Viber Воспитательница из Подмосковья стала лауреатом всероссийского конкурса Фото: Unsplash.com

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Представительница Подмосковья вошла в число лауреатов Всероссийского конкурса «Воспитатель года России — 2022». Учредителями конкурса стали министерство просвещения Российской Федерации и Общероссийский профсоюз образования.

Катерина Казарова работает в детском саду № 44 «Дружок» в Дмитровском городском округе. Она стала одной из 15 лауреатов на федеральном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года России — 2022».

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Лауреатам еще предстоит продолжить борьбу за за главный приз конкурса — «Хрустальную жемчужину». Воспитатели пройдут еще два испытания.

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«Во время конкурсных испытаний участники должны будут продемонстрировать не только свое профессиональное мастерство и отличное владение практическими навыками, но и уникальные творческие способности, находчивость и целеустремленность. Имя победителя будет объявлено 27 сентября на торжественной церемонии закрытия конкурса, приуроченной к Дню работников дошкольного образования. Впереди серьезные испытания, желаю удачи!», — сказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года России» проводится с 2010 года. Учредители — Министерство просвещения Российской и Федерации и Общероссийский Профсоюз образования.

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