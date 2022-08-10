Воспитательница из Одинцова получила квартиру по льготной ипотеке

В Подмосковье еще один воспитатель детского сада смог приобрести квартиру по программе социальной ипотеки. Собственным жильем обзавелась сотрудница детского сада № 39 «Жемчужинка» Мария Хвостова. Она смогла исполнить свою мечту благодаря проекту, который стартовал в Московской области по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

В детском саду Одинцова Мария Хвостова работает последние семь лет. Она приехала сюда вместе со своим супругом из Липецкой области. Когда у пары родился сын Андрей, перед семьей остро встал жилищный вопрос.

О программе социальной ипотеки Марии рассказали на работе. Она решила оформить заявку и собрала все необходимые документы, после этого получила свидетельство на субсидию для оплаты первого взноса. Также на протяжении 10 лет ей будет компенсироваться сумма основного долга. Таким образом, Марии придется выплачивать только проценты по кредиту.

Теперь семья Хвостовых находится в ожидании сдачи дома в микрорайоне Одинцово-1, где у них появится своя двухкомнатная квартира.

«Мы изначально планировали новостройку, поэтому вторичку даже не рассматривали. Дом должны сдать в апреле 2024 года и уже будет там, в принципе, ремонт сделан под покраску, но мы планируем все-таки воспользоваться услугами дизайнера, чтобы сделать все как надо, чтобы жить уже на долгое время», — поделилась Мария.