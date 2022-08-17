Воспитательница из Красногорска переехала в новую квартиру благодаря социальной ипотеке

Воспитатель из красногорского лицея № 4 Ольга Курдюкова переехала в новую трехкомнатную квартиру благодаря социальной ипотеке. В Подмосковье женщина перебралась из Калмыкии вместе с двумя детьми. До участия в программе они снимали жилье.

Ольга работает в лицее № 4 с 2017 года. С тех пор она вместе с семьей снимала квартиру. Женщина рассказала, что решила участвовать в программе, как только получит необходимый трудовой стаж.

«И вот спустя пять лет я подала документы и решила поискать счастья. Я прошла отбор и комиссию, подошла по всем параметрам, и мне вручили сертификат на первоначальный взнос на квартиру», — поделилась воспитательница.

По программе социальной ипотеки медики, учителя, воспитатели, молодые ученые и тренеры могут получить квартиры на льготных условиях. Узнать, специалисты каких профессий могут стать участниками, можно на сайте Минжилполитики региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новой программе, которая позволит научным сотрудникам Подмосковья приобретать жилье на льготных условиях. Ее планируют запустить осенью.