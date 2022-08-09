Воспитательница из Долгопрудного получила квартиру по льготной ипотеке

Воспитательница детского сада в Долгопрудном получила квартиру по программе социальной ипотеки. Получить сертификат ей помогло активное участие в городских и областных мероприятиях.

Анна Коваль переехала из Краснодара четыре года назад и с тех пор работает в детском саду № 4 «Рябинка». В Долгопрудном она живет с дочерью Инной. Получить сертификат по программе Анне помогло портфолио — там она рассказала о своей работе и другой деятельности. Так, женщина активно участвует в городских и областных мероприятиях, занимается волонтерством, а в этом году ее фото попало на доску почета. Анна рассказала, что сертификат помог ей купить квартиру рядом с работой.

«Суммы, которую я получила, хватило как раз на половину стоимости квартиры. Теперь проценты по ипотеке плачу я, а основной долг погашает Правительство Московской области», — рассказала воспитательница.

Сейчас Анна занимается домашними делами — выбирает обои и решает, как обустроить кухню.

Программа социальной ипотеки работает в Подмосковье с 2016 года. По ней квартиры на льготных условиях могут получить медики, учителя, воспитатели, тренеры и молодые ученые. Полный список профессий доступен на сайте Минжилполитики области.

Ранее губернатору Андрею Воробьеву доложили об открытии в области еще восьми внебюджетных школ 1 сентября. В них пойдут свыше шести тысяч детей.