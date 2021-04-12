Воспитателя года выберут в Подмосковье

С 12 по 24 апреля пройдет конкурс «Воспитатель года Подмосковья — 2021». Жюри выберет лучшего педагога дошкольных образовательных организаций из 52 участников, сообщило Министерство образования региона.

«За победу будут бороться воспитатели, учителя-логопеды, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре», — сказала министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

Участники должны будут продемонстрировать профессиональное мастерство, а также творческие способности, находчивость и целеустремленность, добавила министр.

Конкурс проведут в стенах Орехово-Зуевского университета. Победителя объявят на торжественном мероприятии в честь Дня учителя. За победу вручат 500 тысяч рублей. Лауреаты конкурса получат по 100 тысяч.

В следующем году победитель представит регион на всероссийском конкурсе «Воспитатель года России».

В пятницу 9 апреля в Подмосковье завершился второй тур конкурса «Учитель года». После испытания «Педагогический совет» определили пятерых лауреатов, которые продолжат борьбу за победу в третьем туре.