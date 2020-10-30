Воспитателя года выбрали в Подмосковье

«Поздравляю всех участников конкурса. Это был большой путь, и вы все справились с испытаниями на отлично», — сказала Ирина Каклюгина.

В этом году в конкурсе принимали участие 52 работника дошкольных образовательных организаций: воспитатели, учителя-логопеды, музыкальные руководители и инструкторы по физкультуре.

«Мы по-настоящему гордимся педагогическими работниками Подмосковья. По традиции лучшие из лучших получат денежное поощрение: победитель — 500 тысяч рублей, а четыре лауреата — по 100 тысяч рублей», — добавила Каклюгина.

Победительница Марина Решетова представит Московскую область на всероссийском конкурсе «Воспитатель года России».

В 2018 году подмосковный воспитатель Анастасия Шлемко из Химок одержала победу на всероссийском конкурсе, напомнила министр.