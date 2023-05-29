Подмосковье 29 мая 2023, 17:14 Воспитателей в Подмосковье пригласили на бесплатное обучение по психологии развития детей с ОВЗ

Читать 360tv в

Набор новой группы на программу переподготовки по профилю «Педагогика и психология развития ребенка дошкольного возраста с ОВЗ» стартовал в Подмосковье. Ее могут пройти педагоги дошкольных образовательных учреждений.

Как рассказали в Минобразования, на курсе расскажут о развитии детей с ОВЗ и современных технологиях работы с ними и их родителями. Особое внимание уделят практическому освоению педагогических приемов.

Реклама

Чтобы записаться на программу нужно обратиться по номеру телефона факультета профессиональной переподготовки АСОУ 8 (495) 470-35-41 или по электронной почте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал уделить внимание качественному питанию школьников. По его мнению, эту тему нужно постоянно держать под контролем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».