29 мая 2023, 17:14
Воспитателей в Подмосковье пригласили на бесплатное обучение по психологии развития детей с ОВЗ
Набор новой группы на программу переподготовки по профилю «Педагогика и психология развития ребенка дошкольного возраста с ОВЗ» стартовал в Подмосковье. Ее могут пройти педагоги дошкольных образовательных учреждений.
Как рассказали в Минобразования, на курсе расскажут о развитии детей с ОВЗ и современных технологиях работы с ними и их родителями. Особое внимание уделят практическому освоению педагогических приемов.
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Чтобы записаться на программу нужно обратиться по номеру телефона факультета профессиональной переподготовки АСОУ 8 (495) 470-35-41 или по электронной почте.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал уделить внимание качественному питанию школьников. По его мнению, эту тему нужно постоянно держать под контролем.
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