Подмосковье 08 февраля 2023, 20:08 Воспитатель из Балашихи стал лучшим в России в 2022 году

Читать 360tv в

Педагог дошкольного учреждения из Балашихи получила звание «Воспитатель года России». Екатерина Годунова рассказала, почему ее дети не дерутся и зачем ей множество костюмов.

Финал конкурса среди воспитателей прошел в детском саду № 17 в Балашихе. Екатерина Годунова презентовала жюри педагогическую находку — интерактивный спектакль.

Реклама

«Самое главное в моем педагогическом подходе — это элемент неожиданности, который и вовлекает ребят в игру с воспитателем-актером», — пояснила Годунова.

Реклама

Например, в сказке о Масленице может внезапно появится колобок или заяц. Это привлекает внимание детей, они вовлекаются в игру и сами придумывают новые повороты сюжета. В спектакль можно включить различные задания, например, назвать времена года или определенные месяцы.

Екатерина Годунова работает воспитателем девять лет. Ранее она была социальным педагогом в школе. Театральный подход в работе местная жительница взяла из детства, когда занималась этим искусством в кружке. Педагог часто увлекалась своими постановками в детсаду и докупала новые костюмы.

Она также объяснила, почему в ее группах дети не дерутся.

«Я не хочу хвастаться, но я умею найти подход ко всем детям. В этом мне помогает творчество и правильная интонация в разговоре с ребенком», — сообщила победительница.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».