Воспитатель детсада в Подмосковье приобрел квартиру благодаря льготной ипотеке

Воспитатель детского сада № 8 «Колокольчик», который находится в деревне Муриково в Шаховской, приобрела квартиру благодаря участию в программе «Социальная ипотека». Ксения Пискова поделилась, что о самой программе ей рассказала ее заведующая, и воспитатель сразу же решила принять в ней участие.

«О программе льготного получения жилья нам, педагогам, рассказала заведующая детским садом. Чтобы получить сертификат, необходимо было собрать документы. Когда пришли результаты, и я увидела себя в списках, радости не было предела. Теперь я лично убедилась, что эта программа работает», — рассказывает Ксения.

Ксения купила однокомнатную квартиру, которая располагается в поселке Шаховская. Теперь у нее есть просторное жилье, в котором есть балкон и большая кухня. Пока квартира находится в ремонте. Ксения собирается обустроить ее максимально рационально и удобно. Она отмечает, что отсюда ей достаточно недалеко добираться до места работы, само место во всем комфортное — рядом есть детские сады, школа, спортивный комплекс, множество магазинов.

Программа «Социальная ипотека» была введена в Подмосковье в 2016 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Обзавестись собственными квадратными метрами по ней могут медики, учителя и воспитатели, молодые ученые, специалисты в области ОПК, а также тренеры.