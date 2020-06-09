Воспитанница дубненского военно-спортивного клуба запустила мировой челлендж

На самоизоляции спортсменам совсем непросто держать себя в форме. Особенно, если это касается стрелков. Дома тир не оборудуешь. Но приходится как-то выкручиваться. Алина Мокроусова, член сборной России, запустила новый челлендж, в котором призвала стрелков со всего мира показать свои умения.

Источник фото: телеканал «360»

«Идея пришла совершенно спонтанно: в два часа ночи я лежала и смотрела всякие видюхи. В Instagram наткнулась на стрелков из Казахстана, они снимали челлендж с ружьями, но я решила что-то свое сделать. Ребята сказали, что это круто, и как-то завязалось», — рассказала инициатор челленджа, Алина Мокроусова.

Видео набрало более 15 тысяч просмотров. Кроме россиян в челлендже участвовали спортсмены из Гонконга, Португалии, Испании, Кореи и Чехии. Парни и девушки жонглировали магазинами, ловко перезаряжая свои оружия. Их небывалой сноровке позавидовали бы герои всех боевиков.

Источник фото: телеканал «360»

«Народ отреагировал очень позитивно. Мне многие писали в личные сообщения отзывы прям, что все круто и что все очень хорошо получилось. Многие писали, что вдохновились этим видео, писали: „Спасибо за мотивацию“. Стрелки тоже писали, спрашивали о том, что у некоторых не получается», — поделилась Алина Мокроусова.

В спортивную стрельбу Алина пришла два года назад. Прошлой весной стала лучшей среди юниоров России. Девушка владеет многими видами оружия, а ее домашнего арсенала хватит на небольшой отряд. Есть даже гранатомет. Правда, не настоящий, а для игры в страйкбол. Среди всей коллекции особенно ценит несколько экземпляров.

«Этот пистолет имеет для меня особое значение. Он мне помог попасть в сборную России. Сейчас я сменила класс оружия и стреляю с другой штуковины. Она нам досталась от Михаила Галустяна. Он подарил ее нашему клубу, и он перешел мне», — пояснила инициатор челленджа, Марина Мокроусова.

Источник фото: телеканал «360»

Дубненские стрелки уже давно отлично зарекомендовали себя не только в России, но и по всему миру. В условиях пандемии пришлось изменить подход к тренировкам.

«Спортсмены занимаются дома, отрабатывают моторику так называемых вращений прежде всего. Это навыки работы с пистолетом незаряженным. Это выхват, прицеливание, перезарядка. Плюс они работают по программе, которую мы составили по ОФП», — рассказал Андрей Киселёв, тренер военно-спортивного клуба «Спарта».

Осенью дубненские спортсмены планируют отправиться на областные и всероссийские соревнования. А после их ждет открытый чемпионат Гонконга. Это топовый турнир, в котором участвуют все победители мировых первенств, где наши планируют увидеть себя на пьедестале с флагом страны в руках.