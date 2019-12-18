Инстаобзор на КПО. Воспитанница детдома в Балашихе решила стать экоблогером

Аня Егорова живет в детдоме и мечтает стать инстаблогером. Она не любит Грету Турнберг, но увлечена проблемами экологии. Ее первый инстаобзор — о сортировке отходов. Ане показали, как отходы готовят к вторичной переработке.

Телеканал «360» отправился в Балашиху в детский дом «Непоседы». Аня Егорова — участница международных конкурсов и олимпиад. У девушки есть мечта — стать экоблогером. Но как сделать первый шаг? Селфи и губы уточкой — не ее тема. Аня начала с поиска героя, на которого хочется равняться.

«Да, мне нравится Юрий Дудь, но, конечно, он не снимает про экологию. А Грета Турнберг, по моему мнению, это все показуха», — сказала Анна Егорова.

Воинственные лозунги шведской экоактивистки школьнице чужды. Она считает, что спасение планеты — это не про призыв к митингам. Достаточно самой жить экологично, тем самым, подавая пример другим.

Аня хотела показать свои первые инстасториз про синие и серые баки во дворах. Но с этим она и в одиночку справится. «360» отправился в Павловский Посад, чтобы своими глазами увидеть, что происходит с содержимым мусорных контейнеров.

«Мы будем показывать вам, как происходит сортировка твердых бытовых отходов!» — сказал Владимир Федосеев, руководитель НПВП «Цессор».

Источник фото: телеканал «360»

Начинающий блогер сразу же включает камеру. Процесс начинается с сортировки, а точнее — с тех самых пакетов, которые обычные городские жители выбросили в мусорный бак.

«Здесь накопительная лента! Аккуратнее, здесь работает манипулятор. Он подает мусор на ленту, а потом на сортировочную линию. Пойдем покажу наших сортировщиков!» — сказал Владимир Федосеев, руководитель НПВП «Цессор».

На ленте отходы разделают на фракции. Аня никогда не думала, что это делают вручную. Здесь прессуют, дробят и перерабатывают практически любое сырье.

Источник фото: телеканал «360»

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«Аня, мы находимся сейчас в мусоросортировочном комплексе, здесь у нас находится вторсырье, вот пресс. Картон сейчас прессуют, для того, чтобы удобнее было погрузить в автомобиль и перевезти на вторичную переработку», — сказал Владимир Федосеев, руководитель НПВП «Цессор».

Наша съемочная группа наблюдала за Аней со стороны, и было ясно, что мусорное закулисье ее поразило.

«Как трудно приходится здесь рабочим, потому что никто дома не позаботился о том, чтобы разделить мусор. Посмотрите на этот ужас!» — сказала Анна Егорова.

Она на раз-два разговорила серьезного и обстоятельного руководителя этого предприятия, придирчиво изучала детали процесса. Да, если так пойдет и дальше, сториз этого инстаблогера будут набирать тысячи просмотров.