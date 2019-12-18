    18 декабря 2019, 19:52

    Инстаобзор на КПО. Воспитанница детдома в Балашихе решила стать экоблогером

    Елена Глущенкова, Елена Кононова

    Аня Егорова живет в детдоме и мечтает стать инстаблогером. Она не любит Грету Турнберг, но увлечена проблемами экологии. Ее первый инстаобзор — о сортировке отходов. Ане показали, как отходы готовят к вторичной переработке.
    Инстаобзор на КПО. Воспитанница детдома в Балашихе решила стать экоблогером

    Телеканал «360» отправился в Балашиху в детский дом «Непоседы». Аня Егорова — участница международных конкурсов и олимпиад. У девушки есть мечта — стать экоблогером. Но как сделать первый шаг? Селфи и губы уточкой — не ее тема. Аня начала с поиска героя, на которого хочется равняться.

    «Да, мне нравится Юрий Дудь, но, конечно, он не снимает про экологию. А Грета Турнберг, по моему мнению, это все показуха», — сказала Анна Егорова.

    Воинственные лозунги шведской экоактивистки школьнице чужды. Она считает, что спасение планеты — это не про призыв к митингам. Достаточно самой жить экологично, тем самым, подавая пример другим.

    Аня хотела показать свои первые инстасториз про синие и серые баки во дворах. Но с этим она и в одиночку справится. «360» отправился в Павловский Посад, чтобы своими глазами увидеть, что происходит с содержимым мусорных контейнеров.

    «Мы будем показывать вам, как происходит сортировка твердых бытовых отходов!» — сказал Владимир Федосеев, руководитель НПВП «Цессор».

    Инстаобзор на КПО. Воспитанница детдома в Балашихе решила стать экоблогером | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Начинающий блогер сразу же включает камеру. Процесс начинается с сортировки, а точнее — с тех самых пакетов, которые обычные городские жители выбросили в мусорный бак.

    «Здесь накопительная лента! Аккуратнее, здесь работает манипулятор. Он подает мусор на ленту, а потом на сортировочную линию. Пойдем покажу наших сортировщиков!» — сказал Владимир Федосеев, руководитель НПВП «Цессор».

    На ленте отходы разделают на фракции. Аня никогда не думала, что это делают вручную. Здесь прессуют, дробят и перерабатывают практически любое сырье.

    Инстаобзор на КПО. Воспитанница детдома в Балашихе решила стать экоблогером | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Подмосковье пообещали полностью очистить от полигонов старого образца

    Подробнее

    «Аня, мы находимся сейчас в мусоросортировочном комплексе, здесь у нас находится вторсырье, вот пресс. Картон сейчас прессуют, для того, чтобы удобнее было погрузить в автомобиль и перевезти на вторичную переработку», — сказал Владимир Федосеев, руководитель НПВП «Цессор».

    Наша съемочная группа наблюдала за Аней со стороны, и было ясно, что мусорное закулисье ее поразило.

    «Как трудно приходится здесь рабочим, потому что никто дома не позаботился о том, чтобы разделить мусор. Посмотрите на этот ужас!» — сказала Анна Егорова.

    Она на раз-два разговорила серьезного и обстоятельного руководителя этого предприятия, придирчиво изучала детали процесса. Да, если так пойдет и дальше, сториз этого инстаблогера будут набирать тысячи просмотров.