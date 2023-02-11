Подмосковье 11 февраля 2023, 17:26 Воспитанников школы-интерната в Солнечногорске научили готовить безе

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Студенты и преподаватели колледжа Подмосковья провели мастер-классы для учеников Берсеневской школы-интерната в Солнечногорске. Им показали, как плести косички, готовить безе и вырезать из овощей украшения для праздничного стола.

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Среди участников оказался и девятиклассник Карен Карапетян, который мечтает стать поваром-кондитером.

«Нам показали карвинг. Это первая техника, которую не знал. Мы делали булочки», — рассказал о своих впечатлениях Карен.

Колледж приезжает в эту школу ежегодно в единый день профориентации для детей с инвалидностью и ОВЗ.

«У нас уже есть выпускники и те, которые учатся. Надеемся, что ребята, которые сегодня к нам приехали, поступят к нам на следующий учебный год», — заявила замдиректора «Колледж „Подмосковье“» Оксана Федорова.

Колледж Подмосковье проведет дни открытых дверей 4 марта и 22 апреля. На них абитуриенты смогут познакомиться с работой плотника, сварщика, строителя, маляра и медсестры.

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