11 февраля 2023, 17:26
Воспитанников школы-интерната в Солнечногорске научили готовить безе
Студенты и преподаватели колледжа Подмосковья провели мастер-классы для учеников Берсеневской школы-интерната в Солнечногорске. Им показали, как плести косички, готовить безе и вырезать из овощей украшения для праздничного стола.
Реклама
Среди участников оказался и девятиклассник Карен Карапетян, который мечтает стать поваром-кондитером.
«Нам показали карвинг. Это первая техника, которую не знал. Мы делали булочки», — рассказал о своих впечатлениях Карен.
Колледж приезжает в эту школу ежегодно в единый день профориентации для детей с инвалидностью и ОВЗ.
«У нас уже есть выпускники и те, которые учатся. Надеемся, что ребята, которые сегодня к нам приехали, поступят к нам на следующий учебный год», — заявила замдиректора «Колледж „Подмосковье“» Оксана Федорова.
Колледж Подмосковье проведет дни открытых дверей 4 марта и 22 апреля. На них абитуриенты смогут познакомиться с работой плотника, сварщика, строителя, маляра и медсестры.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Солнечногорск
Школьники
Реклама
Реклама