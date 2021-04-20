Воспитанников подмосковных детских домов научили создавать сайты и игры. Лучшие получили подарки

Воспитанники подмосковных детских домов уже два года учатся создавать сайты и игры, изучают языки программирования и IT-технологии. Обучение проходит в рамках проекта «Невиртуальное пространство» благотворительного фонда «Исток». В Долгопрудном ребята представили свои разработки, все финалисты получили в подарок ноутбуки.

Проект «Невиртуальное пространство» запустили в 2019 году. За это время ребят из детских домов уже многому научились. Брат и сестра Ярослав и Арина Жарких презентовали свои сайты на хакатоне в Долгопрудном. Ребята создали их сами. Трудились несколько месяцев. И настолько вникли в тему, что уверенно заявляют — теперь смогут сделать сайт за неделю.

«У меня сайт как энциклопедия для выпускников детских домов, там очень много полезной всякой информации, как сварить лапшу или купить билет на Бали», — рассказала Арина Жарких, воспитанница детского дома «Созвездие», г. о. Руза.

На сайте Арины еще много другой полезной информации: что делать, если потерял паспорт, к кому можно обратиться за помощью, как справляться с трудностями.

«Я уже познакомилась с этим сайтом. У нас есть свой портал для выпускников, очень многие разделы, опции, которые придумала Арина, мы возьмем за основу для нашего сайта», — отметила Людмила Болатаева, заместитель министра образования Московской области.

Ярослав презентовал свою разработку — сайт на котором есть тысяча интересных фактов обо всем на свете.

Всего в хакатоне участвовали 20 человек. Все они воспитанники детских домов Подмосковья. Последние два года они активно изучают IT-технологии.

«Это уникальный проект, который реализует благотворительный фонд „Исток“. Екатерина Юрьевна Богдасарова лично занималась этим проектом на протяжении двух лет. Были отобраны лучшие педагоги, которые умеют работать с детьми разного возраста. У нас самому маленькому участнику сегодня девять лет», — уточнила Людмила Болатаева, заместитель министра образования Московской области.

Изначально в проекте участвовали 70 ребят, из них отобрали 20 лучших. Каждый из них представил совету жюри свою работу — сайт или компьютерную игру.

«Любой специалист когда-то начинал с самого малого, он делал ошибки, создавал простые вещи и постепенно развивался. Я желаю каждому из вас реализоваться в сфере информационных технологий», — пожелала ребятам Екатерина Богдасарова, президент благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток».

С мотивацией у юных программистов все в порядке. У ребят горят глаза, ведь они понимают, как актуально в наше время владеть навыками в сфере IT-технологий.

«Это очень выгодное вложение в себя, любая компания должна иметь сайт, можно так подрабатывать», — подчеркнула Арина Жарких, воспитанница детского дома «Созвездие», г. о. Руза.

Все финалисты за участие в проекте получили ноутбуки, с помощью которых продолжат познавать IT-технологии.