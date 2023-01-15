15 января 2023, 13:47
Воспитанники воскресной школы в Пущине показали кукольный спектакль
В зале «Центра культурного развития» в Пущине прошел кукольный спектакль, поставленный воспитанниками воскресной православной школы «Вертоград» при храме Михаила Архангела. Они рассказали зрителям историю про царя Ирода и волхвов, про ангелов и смерть, про победу добра над злом.
В зале установили вертеп «Лев и единорог», который изготовили дети из столярного кружка под управлением Дмитрия Николаева. За образец художники выбрали сундучную и коробеечную роспись Великого Устюга XVII–XVIII веков.
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Вертеп символизировал место рождения Иисуса Христа. Конструкция представляла собой ящик с разделением на два яруса: верхний (царство добра) и нижний (царство зла). Главной декорацией нижнего яруса стал трон царя Ирода, верхнего — икона «Рождества Христова».
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Все 11 кукол для представления смастерила директор воскресной школы Лариса Захарова. Для спектакля дети в возрасте от 9 о 15 лет оделись в русско-народные костюмы.
В зале царила уютная семейная атмосфера. Под пение колядок взрослые задумались о жизни, а малыши восторженно наблюдали за действием и сопереживали персонажам.
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Дети
Пущино
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