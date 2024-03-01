01 марта 2024, 15:49
Воспитанники Воскресенской детской школы искусств стали призерами нескольких музыкальных конкурсов
Ученики Воскресенской детской школы искусств продемонстрировали отличную подготовку. Они заняли призовые места на нескольких музыкальных соревнованиях.
Студенты оркестрового отдела детской школы искусств «Элегия» отличились на зональном конкурсе юго-восточных округов Подмосковья. Он прошел в концертном зале первого Московского областного музыкального колледжа в Коломне.
Реклама
Александра Жирнова, ученица фортепианного отделения детской школы искусств № 3, стала лауреатом III степени на межзональном открытом конкурсе «Музыкальный эрудит». Он состоялся в Красногорске.
Тимофей Калимулин из детской школы искусств № 5 завоевал второе место на межзональном конкурсе сольного и ансамблевого инструментального исполнения в категории «Сольфеджио».
Кроме того, в детской школе искусств «Элегия» прошли прослушивания на межзональный конкурс «Волшебные звуки». Музыканты из Воскресенска также продемонстрировали на конкурсе высокие результаты.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Дети
Воскресенск
конкурсы
Реклама
Реклама