Подмосковье 01 марта 2024, 15:49 Воспитанники Воскресенской детской школы искусств стали призерами нескольких музыкальных конкурсов Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Ученики Воскресенской детской школы искусств продемонстрировали отличную подготовку. Они заняли призовые места на нескольких музыкальных соревнованиях.

Студенты оркестрового отдела детской школы искусств «Элегия» отличились на зональном конкурсе юго-восточных округов Подмосковья. Он прошел в концертном зале первого Московского областного музыкального колледжа в Коломне.

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Александра Жирнова, ученица фортепианного отделения детской школы искусств № 3, стала лауреатом III степени на межзональном открытом конкурсе «Музыкальный эрудит». Он состоялся в Красногорске.

Тимофей Калимулин из детской школы искусств № 5 завоевал второе место на межзональном конкурсе сольного и ансамблевого инструментального исполнения в категории «Сольфеджио».

Кроме того, в детской школе искусств «Элегия» прошли прослушивания на межзональный конкурс «Волшебные звуки». Музыканты из Воскресенска также продемонстрировали на конкурсе высокие результаты.

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