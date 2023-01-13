Подмосковье 13 января 2023, 16:31 Воспитанники цирковой студии из Звездного Городка начали готовиться к конкурсу в Китае

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В Звездном Городке воспитанники цирковой студии «Сатурн» собираются поехать на конкурс в Китае. Соревнования пройдут весной 2023 года. Руководитель учреждения Галина Прусакова вместе с супругом Виталием готовят номер с жонглированием обручами, чего на подобных соревнованиях еще не было.

В детстве Прусакова очень любила смотреть цирковые представления. Больше всего ее поражал номер «Антипод» — девочка мечтала его повторить.

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«Этот номер был удивителен знаете, чем? Что они жонглировали ногами и предметами. У них там еще и медведи были, тоже жонглировали ногами и предметами», — заметила руководитель «Сатурна».

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Галина Прусакова встретила будущего супруга Виталия в цирковой школе. Вместе они работали в цирке 34 года и объездили 35 стран. Их сын пошел по стопам родителей.

«Мы с мужем делали номер „Антипод“, только вместо предметов он меня крутил. Это было в Югославии. Он меня подбросил, и я мимо упала, получила травму. Косте было 10 лет. И он вышел на манеж и вместо меня все отработал», — поделилась артистка.

Теперь пару объединяет и еще одно общее дело. Уже на пенсии Галина открыла цирковую студию на базе местного Дворца культуры.

«Я сразу не начал вместе с ней, я где-то через полгода присоединился. Пришел сюда на концерт помогать, а директор ДК предложил: что ты просто так ходишь? Давай тоже устраивайся», — заявил Виталий Прусаков.

В школе преподают практически все цирковые жанры. Так, мальчики учатся стоять на катушках, девочки выступают на полотнах и кольцах, воспитанники стреляют ногами. Одному из них предлагали поехать работать в Париже, однако тот решил сначала получить образование.

«Я собираюсь поступать в Государственное училище циркового эстрадного искусства, скоро начну готовиться, подкачиваться, развиваться. <…> В театральный пойду, нужно поработать с мимикой», — рассказал воспитанник «Сатурна» Иван Попов.

На конкурс в Китае, к которому дети сейчас готовятся, студия поедет весной. Прусаковы решили удивить и поставить номер с жонглирование обручами, чего ранее на таких соревнованиях не было.

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