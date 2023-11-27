Подмосковье 27 ноября 2023, 17:47 Воспитанники центра социальной реабилитации детей-инвалидов из ЛНР побывали в Подмосковье Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Воспитанники центра социальной реабилитации детей-инвалидов «Возрождение» в Алчевске в ЛНР побывали в Москве и Подмосковье. Команда проекта «Синергии добра» подготовила для ребят культурную программу, сообщили в министерстве информационных и социальных коммуникаций региона.

Поездка стала для центра второй. Первая прошла в октябре, когда дети посмотрели спектакль «Вишневый сад» в столице.

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С воспитанниками соцчреждения благотворительный проект «Синергия добра» познакомились в августе этого года. Тогда компания «Биоэн» привезла в центр бытовую технику, проектор, пеленальный столик, ширму для кукольного театра, книги и другие нужные вещи.

В этот раз в делегацию вошли 20 ребят. Они посетили экскурсию по Красной площади, получили в подарок ежедневники, карандаши и сладости. На выставке-форуме «Россия» дети поучаствовали в интерактивной игре, в Музейно-храмовом комплексе ВС РФ они посетили музей «Дорога памяти». В конце поездки воспитанники центра побывали музей «Новый Иерусалим» в Истре.

Также художники «Синергии добра» провели для ребят творческий мастер-класс по живописи.

«Мы проводим уже не первый мастер-класс, и по нашему опыту могу сказать, что такие выезды и такие мероприятия необходимы для детей, они нуждаются во внимании и общении. После второй поездки в Луганск члены нашей команды, пообщавшись с ребятами, почувствовали, насколько они патриотичны, как они хотят увидеть Россию, столицу, Подмосковье», — рассказала руководитель проекта Виктория Максимова.

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