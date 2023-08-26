Подмосковье 26 августа 2023, 15:12 Воспитанники спортшколы из Химок покорили 3 вершины Кавказских и Алтайских гор Фото: администрация Химок

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Воспитанники спортивной школы имени Горелова из Химко под присмотром опытных тренеров провели летние походы и восхождения на одни из самых высоких гор России. Ребята покорили три вершины Кавказских и Алтайских гор.

Спортсмены прошли по Кавказской тропе. Контрольными точками стали Гамсутль, Чох, Салта, Гуниб, Карадах, Кахиб и Гоор. Группа из 17 человек отправилась в горы под руководством Александра и Елены Друговых. Поход занял шесть дней.

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Также юные путешественники покорили высшую точку Северной Осетии-Алании — гору Казбек. Ее высота превышает пять тысяч метров.

После этого туристы взошли на вершину Ушба-северная, ее высота — более 4,5 тысячи метров.

«Под руководством Елены Друговой, Альфии Денисовой и Екатерины Химорода группа отправилась в поход на Алтай. Их базовый лагерь располагался на берегу реки Чуя. Каждый день спортсмены проходили маршруты протяженностью от 20 до 30 километров», — уточнили в администрации округа.

Кроме того, они посетили водопады на нижней и верхней Карасу, Чуйские меандры, поднялись на гору Лысуха к Акташскому ретранслятору и на перевал Кату-Ярык, прогулялись по Алтайскому Марсу и горным озерам.

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