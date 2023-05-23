Подмосковье 23 мая 2023, 11:02 Воспитанники спортивной школы в Лосино-Петровском встретились с именитыми чемпионами

Читать 360tv в

Именитые спортсмены встретились с юными жителями Лосино-Петровского. Воспитанники детско-юношеской спортивной школы увидели награды чемпионов и задали вопросы, касающиеся успеха в профессии.

Мероприятие прошло при поддержке администрации городского округа Лосино-Петровский и Фонда содействия развитию спорта. С чемпионами встретилось порядка 250 воспитанников детско-юношеской спортивной школы и спортивного клуба «Олимпиец». Директор парка культуры и отдыха Алексей Дерябин рассказал, что идею этой встречи вынашивали с декабря.

Реклама

Каждый из приглашенных чемпионов рассказал о себе и своем пути в большой спорт. Все они были едины в одном: для достижения высоких результатов необходимо выходить из зоны комфорта и стремиться стать лучшим.

«Мы привезли с собой награды, к которым, думаю, выстроится очередь, чтобы потрогать, сфотографироваться», — сказала чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Европы по кикбоксингу Светлана Кулакова.

Гости раздали ребятам автографы и сделали совместное фото. Учреждения спорта городского округа во время встречи с чемпионами провели мастер-классы, где каждый мог записаться в различные секции.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».