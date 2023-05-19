19 мая 2023, 23:42
Воспитанники спортивной школы самбо в Мытищах отметили закрытие сезона
Воспитанники спортшколы по самбо отметили закрытие сезона. Учреждение находится в Мытищах.
Большинство воспитанников школы в своих мечтах представляют будущую карьеру тренера, пьедестал и олимпийские медали.
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«Я сейчас в 10-м классе. Я хочу отучиться на тренера. И в будущем связать свою жизнь с тренерством, со спортом», — сообщила серебряный призер первенства мира по самбо Карина Кравченко.
Ростислав Варнавский посвятил жизнь кикбоксингу. В этом году он получил звание мастера спорта России.
«На следующий сезон все точно так же, продолжаем работать, не останавливаемся. Поеду опять-таки на чемпионат России. Только уже не в младшем дивизионе, а во взрослой подгруппе», — сообщил Варнавский.
В этом году 12 учеников получили звание мастера спорта России.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии спортивной инфраструктуры в регионе.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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