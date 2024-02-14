Подмосковье 14 февраля 2024, 11:04 Воспитанники школы искусств в Воскресенске посетили мастер-классы в арт-холле «Музосфера» Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Учащиеся Воскресенской детской школы искусств прошли во 2-й тур международного конкурса «МиР — Музыка и Развитие». В качестве поощрения ребят пригласили на творческие мастер-классы. Занятия прошли в арт-холле «Музосфера» в Москве.

Среди участниц мастер-класса по духовым инструментам была Арина Залесина. Она учится в структурном подразделении Детской школы искусств № 5 у преподавателя Николая Князькова. Андрей Сметухин из Детской школы искусств № 3 принял участие в занятии для конкурсантов в номинации «Баян-аккордеон».

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Опытом и секретами мастерства с ребятами поделились именитые музыканты и члены жюри конкурса. Сейчас юные музыканты из Воскресенска готовятся ко 2-му туру конкурса «МиР — Музыка и Развитие». Он пройдет в Красногорске 9 марта.

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