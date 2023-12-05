Подмосковье 05 декабря 2023, 12:16 Воспитанники семейного центра в Лобне стали призерами областного кулинарного конкурса Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Воспитанники семейного центра «Лобненский» заняли 3-е место на областном кулинарном конкурсе «Я могу». Округ представляла команда «Магия вкуса».

Ребята соревновались в приготовлении салатов и холодных закусок. Участникам предоставили все необходимое оборудование, а также провели мастер-класс по приготовлению меренги и тирамису.

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По итогам соревнований команда из Лобни заняла 3-е место. Все участники конкурса получили дипломы и памятные подарки.

«Мы очень гордимся нашими талантливыми участниками и рады, что они смогли проявить свои кулинарные способности! Поздравляем наших ребят с этим замечательным достижением! Они доказали, что главное — верить в себя и свои способности. Мы надеемся, что это будет только началом их кулинарных успехов», — сказала руководитель службы комплексной помощи детям семейного центра «Лобненский» Юлия Спиридонова.

Кулинарный конкурс провели в рамках проекта «Созвездие», который реализуется ежегодно в подведомственных учреждениях Министерства социального развития Московской области.

Напомним, центр помощи семье и детям «Лобненский» находится по адресу: улица Авиационная, 6. Учреждение обеспечивает временное проживание, социальную помощь и реабилитацию несовершеннолетних в трудной жизненной ситуации в возрасте от трех до 18 лет.

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