Подмосковье 24 июля 2023, 14:40 Воспитанники семейного центра в Лобне познакомились с кинологами и служебными собаками пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Кинологи из полиции посетили семейный центр в Лобне. Они рассказали воспитанникам о своей профессии и познакомили ребят со служебными собаками.

Встречу с кинологами в семейном центре «Лобненский» приурочили к 305-летия со дня образования российской полиции. Овчарка Багира продемонстрировала выполнение команд, умение подносить инструктору предметы, а также задержала преступника. Так, она бросилась на стоящего в кустах «злоумышленника» в защитном костюме и не отпускала его до получения команды.

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Вместе с Багирой в семейный центр приехала Агата. Глава городского округа Лобня Игорь Демешко подарил щенка отделу полиции в мае. С тех пор Агата живет у кинолога Марии Резанцевой и учится профессии. Она уже знает базовые упражнения. Вскоре специалисты обучат Агату защитно-караульной службе, и она станет собакой-конвоиром.

В конце встречи госавтоинспекторы напомнили ребятам о правилах дорожной безопасности, показали служебную машину и объяснили, как поступить на службу в полицию. Дети получили подарки от гостей и сделали фото на память.

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