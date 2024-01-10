Подмосковье 10 января 2024, 13:11 Воспитанники семейного центра в Лобне побывали на экскурсии в Троице-Сергиевой лавре Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Воспитанники семейного центра «Лобненский» посетили Троице-Сергиеву лавру во время новогодних каникул. Для ребят устроили экскурсию и творческий мастер-класс.

Юные жители Лобни посетили дом митрополита и приняли участие в мастер-классе по росписи новогодних игрушкек. Этими игрушками ребята украсили живую елочку, которую получили в качестве подарка от подворья Троице-Сергиевой лавры.

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Помощь в организации поездки для детей оказали болельщики спортивного клуба «Динамо» и благотворительный фонд «Религия добра».

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