Подмосковье 28 ноября 2023, 13:47 Воспитанники семейного центра в Дмитрове победили в инклюзивных соревнованиях по теннису на колясках Министерство социального развития Московской области

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Воспитанники семейного центра «Дмитровский» приняли участие в областных инклюзивных соревнованиях по теннису на колясках. По итогу состязаний участники из Дмитрова стали победителями и призерами.

Олег Чернов и Анушервон Турсунов заняли первое и второе места каждый, Никита Букланов — третье место, Анна Аксенова — второе место, а Иван Куницын — первое место.

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В Министерстве социального развития Московской области пояснили, что воспитанники семейных центров региона часто принимают участие в подобных соревнованиях. Благодаря этому дети получают возможность раскрыть потенциал и найти свое место в мире.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

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