Подмосковье 10 марта 2024, 15:41 Воспитанники семейного центра «Раменский» отметили день рождения Юрия Гагарина

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Воспитанники семейного центра «Раменский» отметили 90-летие со дня рождения первого человека, побывавшего в космосе, летчика-космонавта, героя Советского Союза Юрия Гагарина. Талантливые ребята подготовили презентации на тему космоса.

Как рассказали в Министерстве социального развития Московской области, специалисты центра показали детям увлекательный фильм «Первый в космосе», а также прочитали «Большую книгу о вселенной».

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Юный воспитанник центра Василий Герасимов представил презентацию, рассказывающую о жизни и достижениях Юрия Гагарина. Другие дети нарисовали портрет прославленного космонтавта, а также в своих работах изобразили первый полет в космос.

«Мы вдохновлялись великим подвигом Юрия Гагарина и мирозданием в целом. Пусть каждый из нас найдет в себе силы стремиться к новым горизонтам и осуществлять мечты, как сделал это великий космонавт», — рассказали специалисты семейного центра.

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