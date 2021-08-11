Воспитанники экошколы поборются за путевку в «Орленок»

В Центре реабилитации и образования № 7 в Истре помогают детям с ограниченными возможностями здоровья. Приехавших сюда ребят ждут не только медицинские процедуры, но и уроки и участие в конкурсе от Росприроднадзора. Главный его приз — поездка в детский лагерь «Орленок».

Центр принимает детей с разными диагнозами — астмой, ДЦП, сахарным диабетом. Им предоставляют оздоровительные процедуры, а также учат бережно относиться к природе.

Упор в учреждении сделан на экологию. Ребята собирают макулатуру и перерабатывают ее прямо в классе. Из полученного сырья потом делают блокноты. В своеобразном экологическом челлендже участвуют все, кто проходит курс реабилитации, — более полутора тысяч детей в год.

Заботиться об окружающем мире ребят учат и при помощи самых хрупких созданий — бабочек. Школьники выращивают их из куколок и ухаживают за насекомыми полный цикл, наблюдая, как из куколки вылупляется гусеница и превращается в бабочку.

«Бабочкотерапия — наша запатентованная методика по реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Бабочки приезжают к нам из Азии, их жизненный цикл — около 24 дней. Что совпадает с продолжительностью курса реабилитации в ЦРО», — пояснила преподаватель биологии Анна Румянцева.

В центре ребятам предлагают стать эковолонтерами: ухаживать за лошадьми и выращивать в теплицах экзотические для нашего климата растения — кофе, бананы и арбузы. Здесь даже открыта и разрабатывается лаборатория для обучения выращивания микрозелени.

«Она очень дорогая в магазинах, а у нас прямо под руками детей растет», — рассказала директор Центра реабилитации и образования №7 Светлана Войтас.

Центр участвуют в конкурсе «Экология — дело каждого», объявленном Росприроднадзором. Главный приз премии — поездка в детский лагерь «Орленок».

«Пятьдесят ребят расскажут нам о своих лучших достижениях, о том, что их беспокоит. Вместе мы сделаем нашу страну чище. Экология всей планеты — наше будущее», — подчеркнула глава ведомства Светлана Радионова.

Участниками премии могут стать ребята от семи до 16 лет со всей страны. Заявки на конкурс принимают до 1 октября на сайте Росприроднадзора.