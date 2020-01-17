Воспитанники подмосковного детского дома победили на всероссийском конкурсе «Музы России»

Воспитанники балашихинского детского дома «Непоседы» из микрорайона Железнодорожный стали победителями на втором всероссийском конкурсе-фестивале сценического и художественного искусства детского, юношеского и взрослого творчества «Музы России».

Дети завоевали сразу три призовых места. Александр Сагеев и дуэт Анны Егоровой и Марины Мельниковой стали первыми в номинациях «Вокальное искусство» и «Художественное слово», ансамбль народных инструментов «Калинка» занял третье место в номинации «Музыкально-инструментальное искусство».

«Я выступал с песней „Офицеры“. Так как профессионально вокалом я не занимаюсь, то был очень рад этой победе. Это у меня первая награда по Москве. А фестиваль классный и конкурентный», — отметил Александр Сагеев.

Победители получили дипломы и кубки лауреатов. Выступления оценивались членами жюри, которые выбирали победителей среди десяти возрастных категорий.

Всероссийский конкурс-фестиваль сценического и художественного искусства детского, юношеского и взрослого творчества «Музы России» организован при поддержке Министерства культуры и Министерства образования и науки Российской Федерации. Его целями является поддержка талантливых детей, молодежи, взрослых коллективов и солистов, а также эстетическое воспитание подрастающего поколения и пропаганда любительского театрального искусства, хореографии, вокала и других жанров.