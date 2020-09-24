Воспитанники нового детсада «Сказка» в Домодедове провели экскурсию губернатору

В Домодедове 1 сентября открылся детский сад «Сказка», который построили всего за год. Воспитанники дошкольного учреждения устроили по нему экскурсию для губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Главу региона в детском саду встретили двое ребят. Они показали, где в «Сказке» расположен актовый и спортивный залы. Губернатор вспомнил свою воспитательницу и то, как сам был детсадовцем. А дети показали ему батут и бассейн с шариками, рассказали, какой суп любят больше всего и кем работают их родители.

В медблоке Воробьев измерил рост маленького экскурсовода. Делегация побывала в одной из садовских групп. На площадке Воробьев встретился с воспитателями и остальными детсадовцами.

Губернатор поздравил коллектив «Сказки» с наступающим Днем воспитателя, который будут праздновать 27 сентября.

«У нас огромная сеть. 40 тысяч воспитателей. Есть куда развиваться», — подчеркнул он. Маленькие воспитанники садика вручили главе региона альбом со снимками с начала строительства учреждения до нынешнего времени.

Поздравляю! Впечатляет, столько счастливых детей! Андрей Воробьев.

Губернатор отдельно поблагодарил мальчика, который вел для него экскурсию по саду, и пожал ему руку.

Детский сад № 36 «Сказка» в микрорайоне Западный рассчитан на 190 мест. Его начали строить в сентябре 2019 года в рамках нацпроекта «Демография». Средства выделили в соответствии с госпрограммой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

«Микрорайон молодой, <…> здесь много семей с маленькими детьми, многодетных. Несмотря на то, что рядом есть два функционирующих детских сада, все равно это отличный подарок городу от губернатора. <…> Когда вы приходите к нам в детский сад, вы действительно попадаете в сказку», — сказала заведующая садом Анна Королева.

В саду работают восемь групп, в том числе две для малышей от полутора до трех лет. «Это не группы кратковременного пребывания — воспитанники находятся в саду 12 часов», — пояснила Королева.

В дошкольном учреждении есть все необходимое для реализации образовательных программ: музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда и педагога-психолога, помещения для кружков. Готовят детям прямо в саду. Все необходимые для работы заключения он получил.

В штате детсада 41 сотрудник, из которых 20 педагогов, опытный заведующий. Сейчас в садик ходят 252 воспитанника.

«Несмотря на то, что коллектив новый, он замечательно собрался. Все профессионалы, все знают свою работу, очень любят детей и очень рады работать в таком красивым учреждении», — заключила заведующая.

В Люберцах начали строить новый детский сад на 360 мест. Проект для него сделают индивидуальный — с разноцветными окнами.