Воспитанники футбольной школы «Приалит» из Реутова взяли золото на Первенстве Москвы. На этот раз триумфаторами стали самые молодые представители школы. На летнем Первенстве Москвы по футболу 2021 особенно отличились команды 2005, 2009, 2010 и 2011 года рождения — юным футболистам достались награды за первое место в своих категориях. Кубки, медали и значки юношеских разрядов вручал лично глава наукограда.

«Спортшкола „Приалит“ была основана в 1995 году сейчас в школе занимается 360 человек я думаю что при развитии нашего спортивного ядра у нас количество детей, которые занимаются футболом, еще увеличится», — сказал глава городского округа Реутов Станислав Каторов.

В общем зачете Первенства среди спортивных школьных команд первой группы «Приалит» занял третье место. Выпускная команда 2004-го года завоевала серебряные медали. Для многих воспитанников спортшколы этот год — последний в юношеской карьере. Дальше будет взрослый спорт, ну, а следующее поколение готовится принимать эстафету.

«Я думаю нам удалось достичь успеха, потому что у нас сильные тренера ребята. Я хочу связать свою жизнь со спортом, хочу заниматься футболом. Пример у меня Илья Самошников — он сейчас играет в Сборной России и в „Рубине“», — поделился планами футболист Иван Доменюк.

Кумиры юниоров, например, сам Самошников, на которого и равняется Иван, тоже побывали на церемонии награждения. И пришли они не с пустыми руками. Это сейчас они играют в национальной сборной и лучших клубах страны, но начинали именно в «Приалите», и ровно с таких же побед и медалей.