Подмосковье 02 декабря 2022, 20:49 Воспитанники Дома офицеров в Балашихе изготовили обереги для военнослужащих

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Воспитанники Дома офицеров «Северный» в Балашихе поучаствовали в творческих мастер-классах по созданию открыток и оберегов. Эти поделки вскоре передадут военнослужащим, находящимся в зоне СВО.

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Ребята присоединились ко всероссийской молодежной акции «Фронтовая открытка», которую провели совместно с военнослужащими 1-й Армии ПВО-ПРО.

«Важно вкладывать в подрастающее поколение любовь к Родине, патриотическое воспитание. Дети сегодня делали открытки для военнослужащих, в том числе делали для них традиционные обереги „Ангелы“, которые несут добро, защищают от зла и горя, несчастий. И мне кажется это важным, тем более дети делают это своими руками. То есть они частичку своего тепла, заботы передают нашим ребятам, чтобы они знали, что мы с ними рядом», — сказала руководитель кружка декоративно-прикладного творчества «Прялица» Екатерина Дуплий.

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