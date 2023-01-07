Подмосковье 07 января 2023, 12:28 Воспитанники Дома милосердия Наро-Фоминска получили рождественские подарки от волонтеров

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Активисты из столицы поздравили воспитанников Дома милосердия «Ной» в Наро-Фоминске с Рождеством и привезли подарки. Десятки людей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, получили курицу, теплые носки и даже черную икру. В заведении им помогают восстановить документы, устроиться на работу и избавиться от зависимостей.

Московские волонтеры привезли постояльцам Дома милосердия четыре ящика мандаринов, 15 килограммов курицы, 70 пар теплых носков и 20 баночек черной икры. Рождественские дары передали благотворители. Также активисты устроили для людей праздничный концерт.

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Перед трапезой воспитанники прочитали молитву и поблагодарили основателей Дома милосердия за помощь.

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Сейчас в приюте числятся 66 человек. Среди них есть алкоголики в последней стадии, люди, вышедшие из мест лишения свободы, инвалиды, пожилые люди, женщины и мужчины, обманутые мошенниками, брошенные родственниками.

Постояльцы не употребляют спиртное, не сквернословят, каждый трудится. В Доме милосердия многие избавились от алкогольной зависимости, получили медицинскую и социальную помощь, восстановили документы, семейные связи, вернулись в общество. Более 20 человек нашли работу.

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