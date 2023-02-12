Подмосковье 12 февраля 2023, 18:05 Воспитанники Дома культуры в Подольске научились самостоятельно создавать мультики

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В Доме культуры «Октябрь» в Подольске работают творческие студии. В них дети самостоятельно создают свои мультфильмы, рисуют персонажей, придумывают сюжеты и выполняют монтаж.

«Мы используем четыре вида. Это анимация стоп-моушен пластилиновая, рисованная анимация, немножко компьютерной графики и песочная анимация. Для этого у нас есть оборудование», — рассказала педагог студий «Колорит» и «Пчелка» в ДК «Октябрь» Юлия Архипова.

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Сейчас в группе занимаются около 10 учеников разных возрастов. Одним из них стал и 14-летний Тимофей Степанов. Мальчик работает над мультфильмом про историю Подольска.

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«Это макет Подольска, когда нам его одолжили, я им вдохновился», — заявил Тимофей Степанов.

Будущие мультипликаторы показывают свои работы не только на региональном, но и на международном уровне. Так, Ваня Фильчагин создал анимационный фильм о советском летчике Викторе Талалихине и занял второе место с единственным пластилиновым мультфильмом в областном Московском конкурсе «Битва за Москву — рисованные истории правнуков победителей». Помимо грамоты, Ване подарили графический планшет.

«Благодаря этому планшету я могу переводить рисунки сразу на компьютер», — пояснил Иван Фильчагин.

Для еще большего результата было приобретено новое оборудование с необходимыми мультипликационными программами. По словам замдиректора ДК Елены Старостиной, при поддержке местной администрации в здании меняют пожарную систему и создают проект реконструкции объекта.

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