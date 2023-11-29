Подмосковье 29 ноября 2023, 10:17 Воспитанники детского технопарка «Изобретариум» в Реутове победили на конкурсе робототехники Телеканал «360»

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Воспитанники детского технопарка «Изобретариум» в Реутове заняли призовые места на областном конкурсе робототехники. Лучшими стали сразу четыре проекта.

В деловом комплексе «Мир» в Реутове 23 ноября состоялся областной конкурс по робототехнике. По его итогам четыре проекта воспитанников детского технопарка «Изобретариум» в Реутове отмечены призовыми местами.

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В номинации «Система безопасности» 1-е место с проектом «Разработка гексакоптера для тушения местных возгораний» занял Александр Петров. В номинации «Интернет вещей» 1-е место занял проект «Бионический протез руки с управлением через нейронные датчики» Ильи Зарифуллина. Проект «Умная лавочка» Егора Мельниченко и Марины Гончаренко получил 2-е место в номинации «Благоустройство территорий». «Разработка БПЛА для контроля состояния здоровья крупного рогатого скота» Алисы Комячевой удостоен 3-е места в номинации «Системы безопасности».

«Конкурс — это своего рода итог определенной работы. В данном случае интеллектуальной. Наблюдаем, как юные изобретатели Реутова удачно реализовывают свои творческие способности. Инновационные проекты, созданные школьниками, в будущем могут быть использованы в нашей повседневной жизни», — сказал глава городского округа Реутов Станислав Каторов.

Уточняется, что в конкурсе приняли участие более 170 ребят из 29 городских округов Подмосковья в возрасте от семи до 18 лет. На интеллектуальном состязании было представлено более 100 робототехнических проектов. Организатором мероприятия выступил центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи Московской области.

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