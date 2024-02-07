Подмосковье 07 февраля 2024, 15:25 Воспитанники детского сада из Красноармейска сразились на роботах в сумо Источник фото: Екатерина Мелкозерова

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Детсадовцы старших и подготовительных групп дошкольного отделения «Малыш» Центра образования № 2 посетили выставку моделей из конструкторов и мастер-класс по созданию мультфильмов в Красноармейском центре «Радость». Мероприятие приурочили к Всемирному дню робототехники и Дню российской науки

Ребятам показали мультфильм о робототехнике, которые создали подростки, а затем малыши сразились на роботах на площадке робо-сумо.

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Чтобы вытолкнуть робота соперника с площадки, ребята управляли своими бойцами с помощью смартфонов.

Выставка роботов и моделей из конструкторов тоже заинтересовала маленьких гостей, ведь экспонаты можно было не только рассматривать, но и потрогать.

«На занятиях с детьми 5-7 лет, прежде всего, мы учим разбираться в инструкциях, взаимодействовать с членами команды, ну, и развиваем мелкую моторику», — рассказал педагог дополнительного образования Игорь Нечаев.

По словам педагога, конструирование и робототехника довольно популярное направление в Красноармейске. На занятия в ДЮЦ «Радость» приходят до 100 подростков.

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