Воспитанники детских домов Подмосковья сыграли в «Что? Где? Когда?»

Ребята из подмосковных детских домов сыграли в «Что? Где? Когда?» в музее Александра Пушкина в Захарове. Вел игру знаток Алексей Блинов.

Воспитанники детских домов из Балашихи, Коломны Егорьевска и других городов приехали в Одинцово, чтобы сразиться в интеллектуальной игре. Кто-то из них уже опытный игрок, а некоторые играли впервые.

Тема этой игра — история и литература XVIII–XIX веков. И не случайно, ведь игра проходила в музее Александра Пушкина в Захарове.

«Прежде чем поехать сюда, составить команду, мы провели отборочные игры у себя внутри учреждения. И самые лучшие игроки из всех команд оказались здесь. Состав — это четыре воспитанника и одна выпускница», — рассказала директор детского дома «Созвездие» Жанна Слюнченко.

Источник фото: телеканал «360»

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Всего в командах было по шесть игроков, как в телевизионной игре. Воспитанникам детских домов помогали их наставники.

Вопросы ребятам подготовил один из выдающихся знатоков телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Алексей Блинов. Он — двукратный обладатель «Хрустальной совы» — хорошо знает, как сделать интересную игру.

«Мне кажется, что здесь очень важно, чтобы ребята хотя бы один раз уже почувствовали вот этот драйв от того, что они это открытие сделали, они будут стремиться к этому всегда. Мы их, по сути дела, провоцируем, чтобы они знали, что они открытие могут сделать и у них есть внутренние силы и ресурс», — сказал Алексей Блинов.

Источник фото: телеканал «360»

В финале игр 2019 года победу одержали ребята из команды детского дома «Преображение». На втором месте — командой из «Созвездия», а третье место поделили детские дома «Непоседы» и «Вдохновение». Но отдыхать некогда, уже сейчас ребята начнут готовиться к следующей игре, которая пройдет в начале следующего года.