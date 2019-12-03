Забота, помощь, доброта. Воспитанники детсада в Дубне смастерили кормушки для птиц

В Дубне в рамках всероссийской акции «Помоги тем, кто рядом» установили несколько десятков кормушек для птиц.

Источник фото: телеканал «360»

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Для шикарной кормушки нужно шикарное дерево, считает Тася Царябина из детского сада «Мечта». С первым пунктом — выбором идеального домика — девочка справилась быстро, а вот найти подходящее место оказалось непростой задачей.

«Потому что их можно высоко повесить, потому что она очень-очень красивая, восхитительная, как белый снег», — рассказала Тася.

Источник фото: телеканал «360»

После долгого поиска юная участница акции, наконец, сделала свой выбор. Ее кормушка, как и 20 других, заняла свое место. Юные участники акции целую неделю мастерили домики для птиц — как совсем простые из пластиковых бутылок, так и по-настоящему грандиозные трехэтажные рестораны для пернатых.

«У нас очень маленькие детки от одного года до четырех, и уже сейчас мы их знакомим с птицами, растениями и с временами года. Говорим и о том, как надо заботится о нашей природе. И мы хотим с ранних лет воспитать любовь, воспитать заботу, помощь, доброту. Через детей, через их открытые души включаются родители, они интересуются, вы потом покажете, какие кормушки сделали родители и сколько труда им потребовалось, чтобы поучаствовать в этой акции», — отметила заведующая детским садом «Мечта» Екатерина Конина.

В рамках акции прошел конкурс на лучший птичий общепит. Организаторы признались, что выделить одну работу было сложно, поэтому решили придумать несколько номинаций. Так, например, домик из тыквы получил первое место за оригинальность.

После награждения пришло время заполнить кормушки лакомствами для птиц. Часть кормушек решили установить на территории детского сада, а остальные теперь ждут пернатых посетителей в городском парке. Родители и воспитатели помогали малышам повесить их повыше.

Источник фото: телеканал «360»

Теперь, когда воспитанники детского сада будут выходить на прогулку, они обещают брать с собой корм, чтобы пополнять кормушки и помогать птицам пережить зиму.