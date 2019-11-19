Воспитанники детсада в Дубне обзавелись собственной метеостанцией благодаря победе в конкурсе

Экопроект воспитанников детсада в Дубне победил в региональном экологическом конкурсе, за который ребята получили мини-метеостанцию. Термометр хранится в специальном боксе. Так он показывает более точные данные — защищен от солнца, ветра и осадков.

На этой дубненской метеорологической станции данные фиксируются ежедневно. Посменно работают две группы метеорологов — обе подготовительные.

Источник фото: телеканал «360»

Замеряют температуру, наблюдают за облаками, классифицируют их по рисункам. Петр Крупа читает еще не очень бегло, а в типах облаков уже неплохо разбирается.

Источник фото: телеканал «360»

Исследовательскую деятельность дошкольники ведут с сентября. Все полученные данные заносят в специальный дневник, учатся прогнозировать. Им предстоит еще многое. Зимой — опыты с водой, льдом и снегом. Полученные знания им могут пригодиться — если не в профессии, так в быту.

Источник фото: телеканал «360»

«Они уже знают, что, если высокое атмосферное давление, то будет ясный день. И станет либо холоднее (в наш период становится холоднее). Они с интересом наблюдают за барометром», — рассказала воспитатель детского сада Валентина Пономаренко.

Источник фото: телеканал «360»

Метеорологическая площадка укомплектована нужными приспособлениями. Барометр показывает давление, флюгер — направление ветра. Есть полосатый рукав, чтобы определить его силу, мерная емкость для измерения выпавших осадков.

Источник фото: телеканал «360»

Дошкольники смогли пообщаться на мастер-классе с профессиональным метеорологом, которая, кстати, сама увлеклась наблюдениями за погодой в самом юном возрасте.

Источник фото: телеканал «360»

«В детском саду я еще не понимала, что стану метеорологом. Я не любила спать, что мне оставалось делать, лежала и смотрела на облака, они с такой скоростью бежали. Одни фигурки, другие фигурки. Это было здорово, это был первый шаг. Я заметила, что мне нравится наблюдать за природой, за облачностью», — вспоминает инженер-метеоролог Марина Бачкова.