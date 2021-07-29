Воспитанникам подмосковного учебного центра «Авангард» рассказали, как выбрать карьеру

В учебном центре «Авангард» в парке «Патриот» школьники не только проводят время в ратных трудах и физической подготовке, но и встречаются с интересными для них людьми — представителями искусства, спорта, политики и бизнеса. Гостей много, в этот раз молодежь расспрашивала зампреда правительства Подмосковья Ирину Каклюгину.

На встречу с Ириной Каклюгиной пришли 600 подростков. Их интересовало все, что касается будущей карьеры, бизнеса, образования.

Многие заинтересовались работой аппарата правительства. На все вопросы зампред отвечала искренне. Пыталась направить и научить тому, что поможет в выборе работы и дальнейшего пути.

«Записи в моей трудовой книжке менялись где-то раз в полтора-два года за последние восемь лет. И в основном все министры, с которыми я общаюсь, — это люди, которые выросли из своих министерств. Нет историй, что пришла красивая девушка Ира, все увидели, умерли и назначили министром — так не бывает», — поделилась опытом Каклюгина.

За час дети смогли задать 14 вопросов. Напоследок попросили совета, как работать, чтобы расти. И получили четкий ответ — быть настойчивым, иметь конкретную цель и браться за любую работу, даже если она не входит в обязанности. Такой сотрудник ценен, а главное становится универсальным.

«Мне очень понравились советы, они меня направляют, как еще сказать, мотивируют к цели. Я хочу достигнуть своей цели», — отметил Давид, воспитанник центра «Авангард».

Разговоры с опытными управленцами, талантливыми актерами и титулованными спортсменами мотивируют школьников и помогают им верить в себя.

«Полезно, потому что получаешь много информации от таких людей, которые сидят достаточно высоко», — уточнила Амина, воспитанница центра «Авангард».

Такие встречи проходят практически еженедельно. И как отмечают все участники события, они полезны не только слушателям. Спикеры, видя реакцию, понимают, какие точки контакта есть у разных поколений помимо взглядов на образование и будущее страны.