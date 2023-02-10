Подмосковье 10 февраля 2023, 20:00 Воспитанникам детсада в Коломне рассказали об опасности игр с огнем

Читать 360tv в

Накануне в поселке Пески в Коломне специалисты 226-й пожарно-спасательной части Московской областной противопожарно-спасательной службы провели профилактический урок. Воспитанникам детского сада № 12 «Искорка» рассказали об опасности игры с огнем.

«На занятии работники противопожарно-спасательной службы рассказали ребятам, что нельзя играть со спичками и оставлять без присмотра электроприборы, включенные в сеть», — сообщил начальник ПСЧ-226 Игорь Чечулин.

Реклама

Дошкольникам объяснили, как выбраться из задымленного помещения и вызвать пожарную охрану. В конце дети получили памятки с телефонами экстренных служб.

Реклама

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».