Восьмилетняя Софи из Коломны спасла брата от смерти. Видео стало хитом TikTok

В Коломне восьмилетняя Софи спасла своего брата Савву от смерти, а происходящее зафиксировала камера видеоняни. Ролик сначала набрал популярность в Instagram, а затем стал хитом и в TikTok.

Возможно, вы видели этот ролик в TikTok. Он быстро завирусился и набрал шесть миллионов просмотров уже за первые 10 часов. Софи и Савва — брат и сестра, они живут в Коломне.

Софи восемь лет. В тот день она сидела за столом и делала уроки. А Савва, как обычно, играл рядом и ел печенье. Мама в это время была на кухне — она часто оставляет старшую дочь следить за сыном. Потом она сначала услышала кашель, а потом плач. Пока она бежала, Софи кричала и звала маму.

«Он начал кашлять, я начала ему помогать и звать маму, чтобы она помогла. Он начал плакать, мама взяла его на руки, я испугалась очень сильно за него», — поделилась историей девочка.

Этот момент зафиксировала камера видеоняни. Она работает редко, но в тот день их мама Ирина оставила устройство включенным. Так и появилось видео, которое стало хитом.

«Когда я увидела, что там было, действительно ужаснулась, меня затрясло. Я захожу к Софи и говорю: „Ты понимаешь, что ребенка спасла?“» — рассказала Ирина.

Видео набрало 13 миллионов просмотров. Вместе с первыми лайками пришли и первые хейтеры, которые решили, что это постановка. Конечно, во втором классе еще нет урока ОБЖ, но Софи просто вспомнила, как в похожей ситуации действовали родители.

«Я не знала, что делать. Ну, были ситуации, когда братик хлебушком давился, мама ему помогала, я так же среагировала», — призналась Софи.

Возможно, ролик о поступке Софи пригодится кому-нибудь из пользователей TikTok и станет короткой инструкцией по спасению. Родители говорят: они не сомневались, что на дочку можно положиться. А в качестве вознаграждения подарили ей билеты в аквапарк.