11 января 2023, 13:12
Восьмиклассница из Чехова поборется за первенство ЦФО по боксу
Ученица восьмого класса из школы в Чехове Ксения Андреева готовится стать первой в соревнованиях по боксу в Центральном федеральном округе. Девочка занимается этим видом спорта с шести лет и мечтает стать олимпийской чемпионкой.
«У меня папа раньше занимался боксом и решил отдать меня, чтобы я смогла за себя постоять, я мама была только за, она считала, что это мне только поможет в будущем», — сообщила школьница.
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В секцию Ксюшу Андрееву отправил отец. Детство она вспоминает без особой радости. Еще в саду девочку постоянно задирали другие дети. Тогда она боялась постоять за себя, однако сейчас ей хватает одного взгляда, чтобы отпугнуть обидчика. Среди сверстников Ксюша — местная звезда.
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«Мне стало спокойнее, не так страшно за себя, когда я начала заниматься боксом», — пояснила Андреева.
Уже в восемь лет она добилась первых результатов, а в ноябре прошлого года 14-летняя спортсменка возглавила юношескую сборную России по боксу.
«Ксения максимально трудится на тренировках, пашет за троих. Выкладывается просто максимально, отдает себя всю в зале», — заявил ее тренер Виктор Бурлаков.
Уже сейчас Андреева знает, что свяжет свою жизнь со спортом. Девочка мечтает стать олимпийской чемпионкой, пока же готовится к соревнованиям в ЦФО.
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