Воскресную школу для всех желающих открыли в Серпухове при поддержке Федерации бокса

Новая воскресная школа открылась в селе Бутурлино городского округа Серпухов в Подмосковье. Реализовать идею и осилить ремонт местным священнослужителям помогла Федерация бокса России.

Церковная школа располагалась рядом с Никольским храмом в селе Бутурлино на протяжении 20 лет. Несколько лет назад администрация передала во владение храма здание рядом, но оно не было готово к приему детей. Об этой проблеме узнали давние друзья прихода — федерация бокса России. Президент международной ассоциации бокса IBA Умар Кремлев лично выступил гарантом, и за несколько месяцев неравнодушные люди превратили развалюху в мини-школу.

«Здесь будут заниматься десятки детей, мы сделаем все, чтобы они получили максимум духовной поддержки, духовного воспитания, которое мы можем со своей стороны тоже передать. <…> Детей с самого рождения мы стараемся воспитать и поставить на путь, с которого они не пойдут ни по какой кривой дорожке», — рассказал исполнительный директор АНО «Центр Прогресса Бокса», член президиума IBA Андрей Родивилов.

Два просторных класса со всей необходимой мебелью, маленький актовый зал для концертов. Все это позволит трем десяткам детей комфортно изучать священные книги и весело проводить время.

В школе занимаются духовной творческой работой: поют, учатся лепке, рисованию — занимаются комплексным духовно-эстетическим воспитанием. И теперь это станет делать еще удобнее и комфортнее. По мнению родителей, у детей в современном мире должен быть островок спокойствия, и воскресные классы — прекрасный выбор.

«Наш мир очень затягивает во всякие не очень хорошие стороны, но все-таки какая-то светлость должна быть все равно в детках. У меня у самой брат и дедушка священники, и, конечно, это наше», — рассказала жительница Серпухова Ольга Каратеева.

При храме планируют открыть классы и для взрослых. Что же до многолетней дружбы и взаимной поддержки церкви и Федерации бокса в Серпухове, то это наглядная работа правила — в здоровом теле здоровый дух. Так что тренировка до или после молитвы тут — это правило жизни.