Воскресная школа появится при Князь-Владимирском храме в городском округе Пушкино

Воскресная школа появится в городском округе Пушкино. Для этого строящемуся в деревне Нагорное Князь-Владимирскому храму предоставили в безвозмездное пользование 0,1 гектара земли, рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

«В настоящее время 25 детей занимаются во временном помещении. Будущее новое здание школы станет особой гордостью храма и создаст комфортные условия для ребят и преподавателей», — сообщила глава министерства.

Адигамова отметила, что в регионе уделяют особое внимание передаче земли в безвозмездное пользование религиозным организациям. На переданных земельных участках в Московской области возводят новые храмы, часовни и другие объекты религиозного назначения.

Пока в деревне Нагорное идет строительство храма в честь Равноапостольного Великого Князя Владимира, богослужения проводят в цокольном помещении фундамента храма.

«Община храма делает все возможное, чтобы даже сейчас, на этапе строительства, шли богослужения, работала воскресная школа для детей прихода, взрослые занимались в народном хоре, не оставались без внимания и попечения пожилые и одинокие прихожане. Общими силами завершим строительство храма и приступим к возведению воскресной школы», — рассказал настоятель храма, протоиерей Георгий Шаповалов.