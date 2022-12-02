Подмосковье 02 декабря 2022, 14:14 Воскресная школа откроется для жителей Подольска рядом со строящимся храмом в микрорайоне Кузнечики

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Под строительство воскресной школы в Подольске в безвозмездное пользование предоставили 0,27 гектара земли. Об этом сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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В молодом микрорайоне Кузнечики строится Никольская церковь. Рядом с ней возведут воскресную школу и газовую котельную. На данном этапе строительная готовность храма оценивается примерно на 50%. Сейчас богослужения совершаются ежедневно во временной часовне рядом со строящимся объектом.

Во многих городах Подмосковья при строительстве нового микрорайона в генеральном плане предусматривается место и для строительства православного храма Наталья Адигамова

При часовне работают воскресная школа для детей, Библейско-богословские курсы, молодежная школа волонтеров-аниматоров, клуб для многодетных мам, а также поисковый отряд. Новое здание школы сможет принять еще больше ребят и создать комфортные условия для их обучения.

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