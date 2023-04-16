Подмосковье 16 апреля 2023, 13:15 Воскресенское предприятие по производству полиэфирных волокон посетил глава округа

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Предприятие «Воскресенск — Химволокно» занимается переработкой пластика и изготавливает новый материал для различного применения. На производстве побывал глава городского округа Алексей Малкин.

Прежде чем поступивший пластик будет обработан специалистами, сырье проходит контроль качества в местной лаборатории. По словам начальника научного центра АО «Воскресенск — Химволокно» Олеси Кирнос, сырье сортируется по цвету — голубому, коричневому и микс.

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«Нам нужна чистая, дробленая, хорошо отмытая бутылка, для того чтобы получить качественный продукт в виде готовой продукции нашей — это полиэфирное волокно», — добавила глава лаборатории.

Бутылки для переработки поступают со всех уголков России, а также из Монголии и Алжира. Готовый материал применяется в различных промышленных сферах.

«Наши волокна используют в текстильной промышленности, в текстильном комплексе, в мебельной индустрии. Очень всего много: утеплители, шумоизоляция, теплоизоляция», — рассказал директор предприятия Александр Ким.

Всего на производстве трудятся 180 специалистов. Аппаратчики внимательно следят за автоматическими процессами, и после плавления и сушки сырья происходит формирование материала. Готовое волокно вытягивают, разрезают и упаковывают в специальные пачки.

Глава Воскресенска обсудил с директором предприятия планы по дальнейшему развитию, улучшению условий для рабочих, вакансиям и лечению сотрудников. Также Малкин отметил пользу производства для экологии.

«Это не просто бизнес, а благое дело для всей нашей природы», — отметил Малкин.

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