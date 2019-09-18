Воскресенским врачам вручили ключи от новых квартир

Врачи получили служебное жилье в Воскресенске. Ключи от новых квартир специалистам второй районной больницы вручил глава городского округа Артур Болотников. Теперь по договору сотрудники медицинских учреждений будут обязаны отработать шесть лет, прежде чем квартира станет их собственностью.

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Сергей — молодой специалист, врач-анестезиолог второй больницы Воскресенска. Свою работу обожает, а о больнице говорит с придыханием — сюда он хотел попасть еще со студенческой скамьи.

«У меня дедушка врач по профессии. Продолжает работать, несмотря на то, что ему 77 лет. Он меня подводил, но никогда не говорил идти работать врачом. Я видел удовлетворение от его работы», — сказал Сергей Малистов, врач-анастезиолог Воскресенской больницы

Побывав здесь на практике, Сергей решил трудоустроиться именно во вторую воскресенскую больницу. Ради своей мечты доктор каждый день ездил то из Коломны, то от мамы из Рязани, На дорогу уходили часы. Но теперь у молодого специалиста появилось собственное жилье в Воскресенске.

Сегодня Сергей стал обладателем служебной квартиры. Теперь на дорогу он будет тратить не больше 10 минут. В квартире две комнаты, просторная кухня. Сюда перевезет жену и ребенка. А через шесть лет работы сможет оформить право собственности.

«Торжественный день для наших новоселов. Мы вручили ключи от нового благоустроенного жилья двум врачам и одному сотруднику детского сада. Они долго ждали и, наконец, мы по программе Московской области по переселению смогли вручить эти ключи. Район благоустроенный: детские площадки, магазины, автобусные остановки. Все есть», — отметил глава городского округа Артур Болотников.