Воскресенским врачам из красной зоны поставили прививку от коронавируса

В городском округе Воскресенск медиков привили от коронавируса. Первая партия вакцины — 50 доз. В первую очередь прививку сделали врачам и медсестрам, работающим в красной зоне.

Источник фото: телеканал «360»

Врач из Воскресенска Александр Сим одним из первых сделал прививку от коронавируса. С апреля он работает в красной зоне, борется за жизнь и здоровье пациентов. Сейчас в отделении, где работает врач, их 80, 10 в тяжелом состоянии на ИВЛ. Медик считает, что вся надежда на вакцину.

«Только вакцина сможет остановить эту инфекцию, как это было уже не раз в течение разных исторических периодов. Это мое глубокое убеждение», — сказал Александр Сим, врач-терапевт Первой Воскресенской районной больницы.

Первая партия вакцины, 50 доз, поступила в городской округ Воскресенск. Больницам даже пришлось закупить специальные холодильники. Хранится лекарство строго при -18 градусах. Препарат отечественный — «Спутник V». Его разработали в Научном исследовательском центре имени Гамалеи. Предназначена вакцина врачам и медицинским сестрам, работающим в ковидных отделениях. Перед прививкой все медики прошли тест на коронавирус и сдали кровь на антитела.

Источник фото: телеканал «360»

«Эта разработка, великолепная разработка нашей компании, она испытана на испытательной площадке, куда просто внесены шипы коронавируса. Вакцина адаптирована и работает против конкретного возбудителя — коронавируса», — пояснил Юрий Райхман, главный врач ГБУЗ МО «Воскресенская районная больница».

Лилия Асланова с марта ведет неравный бой с коронавирусом. За восемь месяцев работы через руки врача-инфекциониста прошли сотни пациентов. У кого-то болезнь протекала легко, а кто-то не мог дышать без аппарата. И сейчас больные продолжают поступать в отделения. Чтобы им помочь, врач должен быть здоров. А прививка от COVID-19 — лучшая защита.

«При большом контакте получается, что мы с 15 марта работаем и антитела нулевые, и ПЦР отрицательные, симптомов никаких не было — это прямые показания к вакцинации», — рассказала Лилия Асланова, заведующая инфекционным отделением Второй Воскресенской районной больницы.

Вакцинация от коронавируса проводится в два этапа. На 21-й день медики еще раз придут в прививочный кабинет, чтобы получить вторую дозу препарата.