Свадьба в усадьбе. Воскресенский ЗАГС откроется в 2021 году в Кривякине

В центральном здании усадьбы Кривякино в ближайшее время начнутся работы по реставрации, а в 2021 году там откроет свои двери Воскресенский ЗАГС. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Ранее главный усадебный дом уже пытались реставрировать, но работы, к сожалению, не были закончены. Новый реставрационный проект должен передать исторический облик усадьбы 1850 года.

«Если все будет выполнено как задумано, то Воскресенский ЗАГС станет одним из лучших в Московской области», — заверил руководитель отдела материально-технического обеспечения главного управления ЗАГС региона Юрий Влащенко.

Из усадьбы открывается прекрасный вид на пойму реки Москвы. Белая мраморная лестница, роскошный зал для торжеств с тремя балконами и отдельный зал для малого органа или клавесина в стиле раннего классицизма — все это пока только в планах, но проект реставрации главного здания, а также северного и южных флигелей уже готов и передан в главное управление культурного наследия Подмосковья для утверждения.

Источник фото: администрация Воскресенского городского округа

Начальник Воскресенского управления ЗАГС Наталья Шитова отметила, что необходимость в новом здании назрела уже давно, так как единственный ЗАГС, который располагается в многоэтажном доме, не привлекает молодоженов. Поэтому переезд просто необходим.

«Известно, что 30% молодых семей заключают свой брак за пределами округа — в соседних районах, где для этого важного события есть более удобные и красивые помещения. Мы надеемся, что ЗАГС в усадьбе Кривякино станет одним из самых красивых и посещаемых в Подмосковье», — сказала Наталья Шитова.

С просьбой перевести ЗАГС в более привлекательное помещение обращались к властям и сами жители Воскресенска.

Глава городского округа Артур Болотников вместе с представителями областного ЗАГСа посетил отремонтированный парк и историческое здание усадьбы Кривякино и рассказал им о том, каким в будущем станет главный корпус объекта.

«Вопрос по финансированию усадьбы рассматривается сейчас в правительстве Московской области. Предполагается, что реставрация займет два года — с 2020-го по 2021-й. Я надеюсь, что этот проект будет реализован в те же сроки и так, как мы и задумали. А воскресенские молодожены уже в конце 2021 года смогут торжественно заключать брак в этом замечательном здании», — сделал акцент Артур Болотников.

Источник фото: администрация Воскресенского городского округа

После заключения, выданного главным управлением культурного наследия региона, проект должны включить в госпрограмму, а затем будет решаться вопрос о финансировании.

«Дворец бракосочетания в усадьбе Кривякино — прекрасный подарок для всех жителей, которому я лично тоже буду очень рада, — сказала местная жительница Антонина Евстегнеева. — Надеюсь, что уже моя дочь будет выходить замуж в этом красивом историческом здании родного города. А если сюда будут приезжать расписываться молодожены еще и из других районов области, то это будет просто замечательно».